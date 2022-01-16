Американский дипломат Бёрт счёл ошибкой расширение НАТО после холодной войны
Он также отметил, что необходимо найти компромиссную формулу. Россия должна получить гарантии по вопросу вступления Украины в альянс.
Ричард Бёрт. Фото © Getty Images / Alex Wong
Американский дипломат, бывший посол в Германии Ричард Бёрт назвал ошибочным расширение НАТО под предлогом распространения демократии. Он также отметил, что Россия должна иметь определённые гарантии своей безопасности, пишет газета Corriere della Sera.
"Никогда никакого формального обещания не расширять НАТО на восток не было. Но, откровенно говоря, в годы, последовавшие за холодной войной, не было даже намерения расширять альянс до нынешних масштабов. Потом многие начали полагать, что НАТО — это проект распространения демократии, а те государства, которые пополняли ряды альянса, становились демократическими. Но это ошибка", — сказал Бёрт в беседе с изданием.
Он также отметил, что прошедшие на этой неделе переговоры эмиссаров Москвы и Вашингтона в Женеве, Брюсселе и Вене стали успехом российской дипломатии. На Западе начинают понимать, что у украинского кризиса есть структурная проблема. По его мнению, очевидно, что США не направят вооружённые силы для защиты Киева.
"И совершенно необходимо найти компромиссную формулу: не обещая, что Украина никогда не вступит в НАТО, дать ясно понять, что в данный момент Киев не готов к вхождению в альянс. Российская сторона должна получить гарантии по этому важнейшему вопросу", — считает дипломат.
Напомним, 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
Комментариев: 0