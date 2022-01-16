Американский дипломат Бёрт счёл ошибкой расширение НАТО после холодной войны

Американский дипломат, бывший посол в Германии Ричард Бёрт назвал ошибочным расширение НАТО под предлогом распространения демократии. Он также отметил, что Россия должна иметь определённые гарантии своей безопасности, пишет газета Corriere della Sera.

"Никогда никакого формального обещания не расширять НАТО на восток не было. Но, откровенно говоря, в годы, последовавшие за холодной войной, не было даже намерения расширять альянс до нынешних масштабов. Потом многие начали полагать, что НАТО — это проект распространения демократии, а те государства, которые пополняли ряды альянса, становились демократическими. Но это ошибка", — сказал Бёрт в беседе с изданием.

Он также отметил, что прошедшие на этой неделе переговоры эмиссаров Москвы и Вашингтона в Женеве, Брюсселе и Вене стали успехом российской дипломатии. На Западе начинают понимать, что у украинского кризиса есть структурная проблема. По его мнению, очевидно, что США не направят вооружённые силы для защиты Киева.