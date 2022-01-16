Принц Гарри через суд пытается вернуть полицейскую охрану на время приезда в Британию

Лишившийся королевских привилегий принц Гарри через суд требует предоставить ему полицейскую охрану на время приезда с семьёй в Великобританию. Он готов сам оплачивать услуги правоохранителей. Ранее британское Министерство внутренних дел уже отказало в этом вопросе, теперь ожидается пересмотр дела, пишет BBC.

"Великобритания всегда будет домом для принца Гарри и страной, в которой, как он надеется, его жена и дети будут в безопасности. Отсутствие защиты со стороны полиции сопряжено со слишком большим личным риском", — уточнил представитель принца.

По словам самого Гарри, частная компания, охраняющая его за территорией Великобритании, не сможет гарантировать безопасность так, как это способна сделать британская полиция. Последняя располагает доступом к оперативной информации, а также имеет широкий круг юридических полномочий.

Известно, что принц хочет навестить родину вместе со своей семьёй. Дочери Гарри и Меган Лилибет сейчас семь месяцев, и она впервые увидит свою прабабушку-королеву и других членов семьи Виндзор.