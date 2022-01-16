НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Локомотив" объявил о смене тренера вратарей в команде

До этого за подготовку голкиперов отвечал Заур Хапов, который теперь займётся их просмотром.

16 января, 12:44

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Московский "Локомотив" объявил о назначении нового тренера вратарей, которым станет австриец Саша Март. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

До этого он работал в казахстанском "Кайрате", в австрийском клубе "Ред Булл" из Зальцбурга и в команде "Гронинген" из Нидерландов в таком же качестве.

"Локомотив" расторг контракт с нападающим Зе Луишем

"Локомотив" расторг контракт с нападающим Зе Луишем

Заур Хапов, работавший ранее тренером вратарей, будет помогать Кристиану Мёккелю в просмотре голкиперов для красно-зелёных.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1