"Локомотив" объявил о смене тренера вратарей в команде
До этого за подготовку голкиперов отвечал Заур Хапов, который теперь займётся их просмотром.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Московский "Локомотив" объявил о назначении нового тренера вратарей, которым станет австриец Саша Март. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
До этого он работал в казахстанском "Кайрате", в австрийском клубе "Ред Булл" из Зальцбурга и в команде "Гронинген" из Нидерландов в таком же качестве.
Заур Хапов, работавший ранее тренером вратарей, будет помогать Кристиану Мёккелю в просмотре голкиперов для красно-зелёных.
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