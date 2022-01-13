"Локомотив" расторг контракт с нападающим Зе Луишем
В команде он провёл чуть больше года, забив один гол в 15 матчах.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" объявил о расторжении контракта с нападающим Зе Луишем. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
Сообщается, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Добавим, что Зе Луиш стал игроком "Локомотива" осенью 2020 года, сыграв в 15 матчах и забив один гол.
"Локомотив" благодарит Зе Луиша за игру и желает успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.
Днём ранее "Локомотив" осуществил сразу три трансфера. Клуб покинули нападающий Фёдор Смолов и бразильский защитник Мурило Секейра, а вот пополнил состав москвичей форвард сборной Чехии Ян Кухта.
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