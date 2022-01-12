Новобранец московского "Динамо" Фёдор Смолов в беседе с пресс-службой клуба поделился эмоциями от перехода из "Локомотива" в стан бело-голубых.

"Как только узнал об интересе со стороны "Динамо" и о том, что переход возможен, сосредоточился только на этом варианте. Где-то даже не до конца верил, что получится. Думал, вдруг что-то не сложится. Сейчас испытываю очень интересные и классные ощущения. Ностальгия", — заявил Смолов.

Форвард подчеркнул, что настроен на большую работу и хочет помочь команде стать чемпионом, ведь до идущего в лидерах "Зенита" всего лишь два очка.

"Искренне рад вновь оказаться дома. Надеюсь, что смогу принести пользу команде и радость всем динамовским болельщикам", — добавил Смолов.