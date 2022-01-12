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Нападающий сборной России Фёдор Смолов стал игроком "Динамо"

В составе бело-голубых он начинал свою большую профессиональную карьеру, а его последней командой был столичный "Локомотив".

12 января, 14:21

Фото © ФК "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о переходе нападающего сборной России Фёдора Смолова из "Локомотива".

Смолов назвал неправдой слухи о том, что он летит на сборы с "Динамо", сидя в самолёте

Смолов назвал неправдой слухи о том, что он летит на сборы с "Динамо", сидя в самолёте

Форвард подписал контракт с бело-голубыми до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон. В "Динамо" он будет играть под номером 40, под которым когда-то начинал свои выступления за бело-голубых. Отметим, что перед официальным объявлением о трансфере бело-голубые выпустили ролик с посланием "Пора возвращаться".

Московское "Динамо" объявило о возвращении Фёдора Смолова в клуб. Видео © Telegram / ФК "Динамо" Москва

Добавим, что в "Локомотиве" Смолов играл с 2018 года. За это время он провёл 98 матчей, забил 29 голов и отдал 12 результативных передач.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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