Нападающий сборной России Фёдор Смолов стал игроком "Динамо"

Смолов назвал неправдой слухи о том, что он летит на сборы с "Динамо", сидя в самолёте

Форвард подписал контракт с бело-голубыми до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон. В "Динамо" он будет играть под номером 40, под которым когда-то начинал свои выступления за бело-голубых. Отметим, что перед официальным объявлением о трансфере бело-голубые выпустили ролик с посланием "Пора возвращаться".