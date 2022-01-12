Защитник "Локомотива" Мурило продолжит карьеру в Бразилии
Ранее клуб покинул нападающий Фёдор Смолов, который перешёл в "Динамо".
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Московский "Локомотив" объявил о переходе защитника Мурило Серкейры в бразильский клуб "Палмейрас".
"Я был очень рад, когда поступило предложение. Я был очень тронут и рассказал об этом всей семье. Я сразу же согласился и хотел как можно скорее приехать в Сан-Паулу, чтобы присоединиться к своим товарищам по команде", — приводит слова Мурило официальный сайт "Палмейраса".
Защитник заключил контракт с клубом на ближайшие пять лет. Отметим, что в "Локомотив" он перешёл в июне 2019 года. За полтора года он провёл 75 матчей и забил пять голов.
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