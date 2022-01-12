Защитник "Локомотива" Мурило продолжит карьеру в Бразилии

"Я был очень рад, когда поступило предложение. Я был очень тронут и рассказал об этом всей семье. Я сразу же согласился и хотел как можно скорее приехать в Сан-Паулу, чтобы присоединиться к своим товарищам по команде", — приводит слова Мурило официальный сайт "Палмейраса".