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Защитник "Локомотива" Мурило продолжит карьеру в Бразилии

Ранее клуб покинул нападающий Фёдор Смолов, который перешёл в "Динамо".

12 января, 12:26

Фото © palmeiras.com.br

Московский "Локомотив" объявил о переходе защитника Мурило Серкейры в бразильский клуб "Палмейрас".

"Я был очень рад, когда поступило предложение. Я был очень тронут и рассказал об этом всей семье. Я сразу же согласился и хотел как можно скорее приехать в Сан-Паулу, чтобы присоединиться к своим товарищам по команде", — приводит слова Мурило официальный сайт "Палмейраса".

"Локомотив" объявил о переходе Смолова в "Динамо"

"Локомотив" объявил о переходе Смолова в "Динамо"

Защитник заключил контракт с клубом на ближайшие пять лет. Отметим, что в "Локомотив" он перешёл в июне 2019 года. За полтора года он провёл 75 матчей и забил пять голов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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