Замена Смолову: "Локомотив" объявил о переходе нападающего сборной Чехии Яна Кухты
За национальную команду он дебютировал в конце прошлого года и успел провести четыре матча.
Фото © ФК "Локомотив"
"Локомотив" объявил о переходе нападающего сборной Чехии и "Славии" Яна Кухты, который станет заменой ушедшему в "Динамо" Фёдору Смолову.
"Ян Кухта — игрок сборной Чехии. Также футболист очень хорошо проявил себя в чешском чемпионате, особенно в последний год, выступая за столичную "Славию". Он знает, как эффективно действовать в чужой штрафной, знает, как забивать. У него большой объём беговой работы на поле. Кухта — игрок с отличным менталитетом, с правильным настроем — как на поле, так и в раздевалке. Знает, как мотивировать партнёров", — заявил спортивный директор москвичей Томас Цорн.
Добавим, что нападающий подписал контракт на четыре с половиной года, а в новом для себя клубе он будет играть под номером 9. В составе сборной Чехии Кухта дебютировал в конце прошлого года и уже успел провести четыре матча.
Ранее Лайф сообщал, что из "Локомотива" в "Динамо" перешёл нападающий сборной России Фёдор Смолов.
Комментариев: 0