Депутат Рады Вениславский похвастался тесным контактом Украины и НАТО

Такого тесного контакта между Украиной и НАТО, какой существует на сегодняшний день, не было уже давно. Об этом говорят заявления руководителей Североатлантического альянса, считает депутат Верховной рады Фёдор Вениславский.

"Те заявления, которые мы слышим от руководителей НАТО, свидетельствуют о том, что Украина приближается к НАТО, и такого тесного контакта не было уже очень давно", — заявил украинский парламентарий в подкасте "Чёрная лампа", который опубликован на сайте Anchor.fm.