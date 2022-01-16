Украинский политолог Джангиров раскрыл способ вернуть Донбасс
По его словам, такой вариант обсуждается давно, но вряд ли будет применён на деле.
© ТАСС / Спринчак Валентин
Украина могла бы вернуть Донбасс, временно отказавшись от идеи попасть в НАТО. Такое мнение высказал украинский политолог Дмитрий Джангиров.
"Например, на время реинтеграции Донбасса [ввести] мораторий на вступление Украины в НАТО. Второй вариант — право вето у Донбасса на какое-то время, на 20 лет", — сказал он в эфире ютуб-канала Politwera.
По словам Джангирова, такие полномочия Донбасс получил бы благодаря "особым условиям" реинтеграции, а выполнение Минских соглашений стало бы "процессом с отягчающими". Однако, несмотря на то что такой вариант обсуждается уже не первый год, вероятность того, что всё сложится именно так, крайне мала, подытожил Джангиров.
Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева договариваться о решении конфликта в Донбассе.
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