Украинский политолог Джангиров раскрыл способ вернуть Донбасс

Украина могла бы вернуть Донбасс, временно отказавшись от идеи попасть в НАТО. Такое мнение высказал украинский политолог Дмитрий Джангиров.

"Например, на время реинтеграции Донбасса [ввести] мораторий на вступление Украины в НАТО. Второй вариант — право вето у Донбасса на какое-то время, на 20 лет", — сказал он в эфире ютуб-канала Politwera.

По словам Джангирова, такие полномочия Донбасс получил бы благодаря "особым условиям" реинтеграции, а выполнение Минских соглашений стало бы "процессом с отягчающими". Однако, несмотря на то что такой вариант обсуждается уже не первый год, вероятность того, что всё сложится именно так, крайне мала, подытожил Джангиров.