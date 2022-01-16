Синоптик Тишковец рассказал, какая погода ожидает жителей Москвы и области в воскресенье
По его словам, в течение дня метеоусловия в Центральной России будут определяться слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума.
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В воскресенье, 16 января, москвичей ожидает тёплая облачная погода. Температура воздуха опустится лишь до минус трёх градусов, осадков не ожидается, скорость ветра будет три – восемь метров в секунду. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня метеоусловия в Центральной России будут определяться слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч неуверенно, но всё-таки выглянет солнце. А температурный фон окажется на три-четыре градуса выше положенной климатической нормы. Поэтому ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В столице днём сегодня минус один – три, в Подмосковье от нуля до минус пяти", — сообщил Тишковец на своей странице в "Фейсбуке".
По словам синоптика, атмосферное давление немного подрастёт и составит 742 миллиметра ртутного столба.
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