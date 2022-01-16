В России выявлено максимальное с 13 декабря число заражённых ковидом за сутки

В России за минувшие сутки было выявлено 29 230 случаев коронавируса, из которых 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Прирост количества заболевших стал максимальным с 13 декабря 2021 года, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

По числу новых случаев ковида лидирует Москва — 6480 человек, Санкт-Петербург — 3958 заболевших, Московская область — 3147 инфицированных. Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразилось 10 803 534 человека. За сутки в стране выписан 22 731 пациент после лечения от CoViD-19, за всё время выздоровело 9 858 615.