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В России выявлено максимальное с 13 декабря число заражённых ковидом за сутки

Всего с начала пандемии в стране коронавирус подхватило 10 803 534 человека.

16 января, 08:05

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

В России за минувшие сутки было выявлено 29 230 случаев коронавируса, из которых 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Прирост количества заболевших стал максимальным с 13 декабря 2021 года, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

По числу новых случаев ковида лидирует Москва — 6480 человек, Санкт-Петербург — 3958 заболевших, Московская область — 3147 инфицированных. Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразилось 10 803 534 человека. За сутки в стране выписан 22 731 пациент после лечения от CoViD-19, за всё время выздоровело 9 858 615.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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