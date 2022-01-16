Australian Open без первой ракетки: Теннисист Новак Джокович проиграл суд и будет депортирован из Австралии
Теперь ему в течение трёх лет нельзя обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы.
Новак Джокович © Facebook / djokovicofficial
Федеральный суд Австралии не удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича на решение об аннулировании его визы, поэтому всемирно известному спортсмену придётся покинуть страну. Об этом объявил глава органа Джеймс Оллсоп.
Теперь Джокович в течение трёх лет не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы. Также суд обязал теннисиста оплатить расходы юридической команды правительства.
"Я крайне разочарован решением об отклонении моего заявления о судебном пересмотре решения об аннулировании моей визы, что означает, что я не могу оставаться в Австралии и участвовать в Australian Open по теннису. Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими органами в отношении моего отъезда из Австралии", — объявил сам спортсмен после вердикта суда.
Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.
10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны. Однако 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение вновь аннулировать визу Джоковича.
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