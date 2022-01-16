Федеральный суд Австралии не удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича на решение об аннулировании его визы, поэтому всемирно известному спортсмену придётся покинуть страну. Об этом объявил глава органа Джеймс Оллсоп.

Теперь Джокович в течение трёх лет не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы. Также суд обязал теннисиста оплатить расходы юридической команды правительства.

"Я крайне разочарован решением об отклонении моего заявления о судебном пересмотре решения об аннулировании моей визы, что означает, что я не могу оставаться в Австралии и участвовать в Australian Open по теннису. Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими органами в отношении моего отъезда из Австралии", — объявил сам спортсмен после вердикта суда.

Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.