Психологи Карнаух и Перминова объяснили отличие между апатией и депрессией

Апатия является временным нарушением самочувствия человека, которое может быть вызвано даже нехваткой солнечного света и временем года, в то время как депрессия — это клиническое состояние, с которым человек не может справиться самостоятельно. Об этом рассказал психолог Иван Карнаух.

"[При депрессии] человеку очень сложно жить, ничего не хочется, весь день лежит, аппетит падает, жизнь не мила. Человек считает, что это навсегда. Иногда это путают с временным нарушением, которое бывает на севере очень часто. Учёные давно связали это с солнечными днями. Не зря мы боимся темноты. Если она долго длится, то заставляет человека пугаться всех сложностей, которые он сам себе может придумать. А они уже вызывают тревогу, страх и впоследствии ощущение, что жизнь кончилась. У здоровых людей такое состояние может быть сезонным", — объяснил специалист в беседе с Ura.ru.