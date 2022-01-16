Психологи Карнаух и Перминова объяснили отличие между апатией и депрессией
По словам одного из специалистов, если человек долгое время находится в темноте, без солнечного света, он начинает пугаться всех сложностей, которые сам себе и придумывает.
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Апатия является временным нарушением самочувствия человека, которое может быть вызвано даже нехваткой солнечного света и временем года, в то время как депрессия — это клиническое состояние, с которым человек не может справиться самостоятельно. Об этом рассказал психолог Иван Карнаух.
"[При депрессии] человеку очень сложно жить, ничего не хочется, весь день лежит, аппетит падает, жизнь не мила. Человек считает, что это навсегда. Иногда это путают с временным нарушением, которое бывает на севере очень часто. Учёные давно связали это с солнечными днями. Не зря мы боимся темноты. Если она долго длится, то заставляет человека пугаться всех сложностей, которые он сам себе может придумать. А они уже вызывают тревогу, страх и впоследствии ощущение, что жизнь кончилась. У здоровых людей такое состояние может быть сезонным", — объяснил специалист в беседе с Ura.ru.
По словам психолога Елены Перминовой, отличительными признаками депрессии являются длительный сон, потеря интереса к удовольствиям и развлечениям, нежелание общаться с другими людьми, чувство разбитости и сниженный эмоциональный фон. При этом психологи различают два вида этого расстройства. Эндогенная депрессия больше проявляется утром, она вызвана биологическими нарушениями и лечится с помощью медицинских препаратов. Психогенная депрессия проходит легче, однако помощь специалиста всё равно необходима. Такой тип расстройства не требует медикаментозного лечения, человек может выздороветь, воспользовавшись помощью психолога.
Ранее психотерапевт Виктория Жаденова назвала неочевидные причины патологической тревожности. Для улучшения состояния специалист рекомендует придерживаться средиземноморской диеты и не забывать про физические нагрузки. Также эксперт советует избавиться от перфекционизма и гиперконтроля.
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