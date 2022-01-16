На Украине пожаловались на "глубокую маргинализацию" страны на мировой арене

По словам парламентария, в последнее время все события, связанные с Украиной, происходят за её пределами, а киевские власти не участвуют в переговорах и не принимают ключевых решений, несмотря на разгар кризиса. Слово "Украина" звучит повсеместно, однако никто не считает Киев за игрока, подчеркнул Волошин. Кроме того, депутат напомнил, что руководство страны не смогло предложить ни одного эффективного плана по урегулированию конфликта в Донбассе.