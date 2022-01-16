На Украине пожаловались на "глубокую маргинализацию" страны на мировой арене
Там отметили, что ключевые решения, связанные с Киевом, уже давно принимаются без его участия.
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Политика украинских властей привела к "глубокой маргинализации" страны на международной арене. К такому выводу пришёл депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.
По словам парламентария, в последнее время все события, связанные с Украиной, происходят за её пределами, а киевские власти не участвуют в переговорах и не принимают ключевых решений, несмотря на разгар кризиса. Слово "Украина" звучит повсеместно, однако никто не считает Киев за игрока, подчеркнул Волошин. Кроме того, депутат напомнил, что руководство страны не смогло предложить ни одного эффективного плана по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Нужно признать, что, как только об Украине стали говорить без Украины, сразу выявилась глубокая маргинализация нашей страны на международной арене", — написал Волошин на своей странице в "Фейсбуке".
Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат заявил, что Вашингтон договорился с Москвой о передаче Украины.
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