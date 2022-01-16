"Госуслуги" предупредили россиян об участившихся случаях мошенничества
Сервис напоминает пользователям, что сообщать код из СМС никому нельзя, сотрудникам портала для оказания помощи такая информация не нужна.
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Портал государственных услуг РФ разослал пользователям сообщения с предупреждением об участившихся случаях мошенничества. Сервис призывает россиян быть внимательнее и использовать дополнительные способы защиты данных.
"Не сообщайте код из СМС никому. Сотрудники "Госуслуг" никогда не запрашивают такую информацию. Используйте дополнительные способы защиты ваших данных", — говорится на сайте сервиса.
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Ранее в Минцифре рассказали, как защититься от нового мошенничества с QR-кодами на "Госуслугах". Пользователей предостерегли от смены пароля к сервису по телефону и посоветовали не пересылать СМС-сообщение с кодом. Также Лайф писал, что телефонные мошенники придумали новую схему получения доступа к аккаунтам на портале. Преступники могут по-разному воспользоваться полученной информацией, начиная от её продажи и заканчивая получением кредита и проведением сделок с имуществом.
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