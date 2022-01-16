"Госуслуги" предупредили россиян об участившихся случаях мошенничества

Ранее в Минцифре рассказали, как защититься от нового мошенничества с QR-кодами на "Госуслугах". Пользователей предостерегли от смены пароля к сервису по телефону и посоветовали не пересылать СМС-сообщение с кодом. Также Лайф писал, что телефонные мошенники придумали новую схему получения доступа к аккаунтам на портале. Преступники могут по-разному воспользоваться полученной информацией, начиная от её продажи и заканчивая получением кредита и проведением сделок с имуществом.