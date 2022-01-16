Вызванное подводным вулканом цунами повредило в Японии 20 судов

В Японии по меньшей мере 20 судов оказались повреждены цунами, которое поднялось из-за извержения подводного вулкана в Королевстве Тонго.

This does not look like 3 feet 😦 A volcanic eruption has created a tsunami in Tonga with a Tsunami in Japan to California pic.twitter.com/EpUvX180ZV — Alonso Guero ⏱ (@DJGuero50) January 15, 2022

Как сообщает NHK, такой ущерб нанесён на западе Японии — в портах префектур Токусима и Коти. Плавательные средства были опрокинуты и отброшены в океан. Ранее сообщалось, что повреждения получили 10 судов.

Власти выдали 230 тысячам жителей страны предписание об эвакуации из районов на побережье Тихого океана. Было отменено 27 внутренних авиарейсов с посадкой или взлётом в зоне возможного удара стихии. Сведений о пострадавших не поступало.