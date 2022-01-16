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Вызванное подводным вулканом цунами повредило в Японии 20 судов

Власти выдали предписание об эвакуации более чем 200 тысячам жителей прибрежных регионов.

16 января, 04:50
<p>© Twitter / <a href="https://twitter.com/AcnhIkiritos/status/1482519659048206342" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AcnhIkiritos</a></p>

© Twitter / AcnhIkiritos

В Японии по меньшей мере 20 судов оказались повреждены цунами, которое поднялось из-за извержения подводного вулкана в Королевстве Тонго.

Как сообщает NHK, такой ущерб нанесён на западе Японии — в портах префектур Токусима и Коти. Плавательные средства были опрокинуты и отброшены в океан. Ранее сообщалось, что повреждения получили 10 судов.

Творец цунами: Извержение подводного вулкана у Тонга сняли на видео из космоса

Творец цунами: Извержение подводного вулкана у Тонга сняли на видео из космоса

Власти выдали 230 тысячам жителей страны предписание об эвакуации из районов на побережье Тихого океана. Было отменено 27 внутренних авиарейсов с посадкой или взлётом в зоне возможного удара стихии. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что извержение вулкана у берегов Королевства Тонга вызвало цунами, обрушившееся на Самоа. Выбросы пепла, пара и газов поднимались на высоту от 5 до 20 километров над уровнем моря, из-за чего некоторые кварталы буквально погрузились в темноту.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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