Вызванное подводным вулканом цунами повредило в Японии 20 судов
Власти выдали предписание об эвакуации более чем 200 тысячам жителей прибрежных регионов.
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В Японии по меньшей мере 20 судов оказались повреждены цунами, которое поднялось из-за извержения подводного вулкана в Королевстве Тонго.
This does not look like 3 feet 😦 A volcanic eruption has created a tsunami in Tonga with a Tsunami in Japan to California pic.twitter.com/EpUvX180ZV— Alonso Guero ⏱ (@DJGuero50) January 15, 2022
Как сообщает NHK, такой ущерб нанесён на западе Японии — в портах префектур Токусима и Коти. Плавательные средства были опрокинуты и отброшены в океан. Ранее сообщалось, что повреждения получили 10 судов.
Власти выдали 230 тысячам жителей страны предписание об эвакуации из районов на побережье Тихого океана. Было отменено 27 внутренних авиарейсов с посадкой или взлётом в зоне возможного удара стихии. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что извержение вулкана у берегов Королевства Тонга вызвало цунами, обрушившееся на Самоа. Выбросы пепла, пара и газов поднимались на высоту от 5 до 20 километров над уровнем моря, из-за чего некоторые кварталы буквально погрузились в темноту.
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