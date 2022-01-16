Трамп дал обещание в 2024 году "вернуть Белый дом"
Бывший американский лидер жёстко критикует внешнюю и внутреннюю политику нынешнего — Джо Байдена.
Дональд Трамп © Facebook / Donald J. Trump
Бывший американский президент Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Аризоне дал обещание вновь занять кресло главы государства в 2024 году. Используя свой предвыборный лозунг, он заявил, что "снова сделает Америку великой".
"В 2024 году мы вернём Белый дом", — сказал Трамп.
Миллиардер всё время жёстко критикует нынешнего главу государства Джо Байдена за его внешнюю и внутреннюю политику. Так, он назвал бывшего соперника некомпетентным после онлайн-саммита с Путиным. А на этом же митинге в Аризоне, как рассказывал Лайф, Трамп заявил, что не позволил бы России продвигаться в Латинскую Америку.
Трамп уже анонсировал своё участие в грядущих выборах. Он заявлял, что остановить его могут разве что плохие новости от доктора. Бывший американский лидер отмечал, что не может терпеть того, что сейчас делают с США. Вслед за Трампом и Байден принял решение вновь баллотироваться.
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