Трамп дал обещание в 2024 году "вернуть Белый дом"

Бывший американский президент Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Аризоне дал обещание вновь занять кресло главы государства в 2024 году. Используя свой предвыборный лозунг, он заявил, что "снова сделает Америку великой".

"В 2024 году мы вернём Белый дом", — сказал Трамп.

Миллиардер всё время жёстко критикует нынешнего главу государства Джо Байдена за его внешнюю и внутреннюю политику. Так, он назвал бывшего соперника некомпетентным после онлайн-саммита с Путиным. А на этом же митинге в Аризоне, как рассказывал Лайф, Трамп заявил, что не позволил бы России продвигаться в Латинскую Америку.