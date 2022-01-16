Пушков назвал соседние страны, которым грозит потеря населения

"В случае с прибалтийскими республиками — таковы последствия их развития за последние 30 лет" , - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Как сообщал Лайф ранее, в ООН назвали Украину одним из мировых лидеров по вымиранию населения. В организации посоветовали властям Незалежной создать стабильные политическую и финансовую системы, чтобы обеспечить социальную защиту граждан и остановить эту негативную тенденцию. В начале 90-х годов на Украине проживало более 50 миллионов человек. На первое сентября 2021 года население страны составляло 41,3 миллиона человек.