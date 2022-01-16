Пушков назвал соседние страны, которым грозит потеря населения
В прогнозе российского сенатора есть Украина, в которой, как уточняет парламентарий, депопуляция началась после госпереворота в 2014 году.
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Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал потерю населения в таких бывших советских республиках, как Украина, Молдавия, Латвия и Литва. Он назвал причиной депопуляции эмиграцию.
"В случае с прибалтийскими республиками — таковы последствия их развития за последние 30 лет", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор уточнил, что Украину депопуляция закономерно постигла после госпереворота 2014 года.
Как сообщал Лайф ранее, в ООН назвали Украину одним из мировых лидеров по вымиранию населения. В организации посоветовали властям Незалежной создать стабильные политическую и финансовую системы, чтобы обеспечить социальную защиту граждан и остановить эту негативную тенденцию. В начале 90-х годов на Украине проживало более 50 миллионов человек. На первое сентября 2021 года население страны составляло 41,3 миллиона человек.
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