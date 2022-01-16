В Техасе из синагоги освобождены все заложники
Злоумышленник удерживал их несколько часов, угрожая взрывом и требуя отпустить его сестру, осуждённую за нападение на солдата. По предварительным данным, он убит.
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Спецназ провёл операцию по освобождению заложников в синагоге в Техасе, они не пострадали. Об этом заявил губернатор штата Грег Эбботт.
"Молитвы услышаны. Все заложники живы и в безопасности", — написал Эбботт в "Твиттере".
За несколько минут до этого корреспондент CNN сообщил, что в синагоге был слышен звук взрыва, за которым последовала стрельба. Детали спасательной операции пока не известны. Судя по предварительным данным, в плену у преступника оставалось три человека — священнослужитель и два прихожанина. Американские СМИ пишут, что захватчик убит.
Напомним, заложники были захвачены в городе Колливиль, они провели внутри здания со злоумышленником около восьми часов. Люди из близлежащих зданий были эвакуированы, район оцеплен.
Ранее Лайф рассказывал, что в Париже поймали таксиста, державшего двух женщин в заложниках 17 часов. Всё это время со злоумышленником велись переговоры, у мужчины есть психические отклонения.
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