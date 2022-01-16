В Техасе из синагоги освобождены все заложники

Спецназ провёл операцию по освобождению заложников в синагоге в Техасе, они не пострадали. Об этом заявил губернатор штата Грег Эбботт.

"Молитвы услышаны. Все заложники живы и в безопасности", — написал Эбботт в "Твиттере".

За несколько минут до этого корреспондент CNN сообщил, что в синагоге был слышен звук взрыва, за которым последовала стрельба. Детали спасательной операции пока не известны. Судя по предварительным данным, в плену у преступника оставалось три человека — священнослужитель и два прихожанина. Американские СМИ пишут, что захватчик убит.

Напомним, заложники были захвачены в городе Колливиль, они провели внутри здания со злоумышленником около восьми часов. Люди из близлежащих зданий были эвакуированы, район оцеплен.