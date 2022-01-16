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В Техасе из синагоги освобождены все заложники

Злоумышленник удерживал их несколько часов, угрожая взрывом и требуя отпустить его сестру, осуждённую за нападение на солдата. По предварительным данным, он убит.

16 января, 03:41
<p>© Twitter / <a href="https://twitter.com/stltoday/status/1482560039466459139" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stltoday</a></p>

© Twitter / stltoday

Спецназ провёл операцию по освобождению заложников в синагоге в Техасе, они не пострадали. Об этом заявил губернатор штата Грег Эбботт.

"Молитвы услышаны. Все заложники живы и в безопасности", — написал Эбботт в "Твиттере".

За несколько минут до этого корреспондент CNN сообщил, что в синагоге был слышен звук взрыва, за которым последовала стрельба. Детали спасательной операции пока не известны. Судя по предварительным данным, в плену у преступника оставалось три человека — священнослужитель и два прихожанина. Американские СМИ пишут, что захватчик убит.

Захвативший заложников в Техасе потребовал выпустить свою сестру-террористку из тюрьмы

Захвативший заложников в Техасе потребовал выпустить свою сестру-террористку из тюрьмы

Напомним, заложники были захвачены в городе Колливиль, они провели внутри здания со злоумышленником около восьми часов. Люди из близлежащих зданий были эвакуированы, район оцеплен.

Ранее Лайф рассказывал, что в Париже поймали таксиста, державшего двух женщин в заложниках 17 часов. Всё это время со злоумышленником велись переговоры, у мужчины есть психические отклонения.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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