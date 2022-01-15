НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Техасе неизвестный захватил заложников в синагоге

По предварительным данным, вооружённый мужчина удерживает там нескольких прихожан.

15 января, 19:43
<p>Спецоперация в Техасе © Twitter / <a href="https://twitter.com/jazgar_art/status/1482420667266088961" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jazgar_art</a></p>

Спецоперация в Техасе © Twitter / jazgar_art

В американском штате Техас неизвестный захватил заложников в синагоге. Как сообщила полиция города Колливиль, правоохранительные органы проводят спецоперацию.

"Мы сейчас проводим операцию спецназа у дома № 6100 по улице Плизэнт Ран. Все жители близлежащих домов были эвакуированы. Пожалуйста, держитесь подальше", — говорится в аккаунте местной полиции в "Твиттере".

По предварительным данным, вооружённый мужчина удерживает нескольких прихожан синагоги.

Вооружённый мужчина захватил несколько заложников в университете США

Вооружённый мужчина захватил несколько заложников в университете США

Ранее Лайф рассказывал, что в Париже поймали таксиста, державшего двух женщин в заложниках 17 часов. Всё это время со злоумышленником велись переговоры, у мужчины есть психические отклонения.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1