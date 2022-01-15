В Техасе неизвестный захватил заложников в синагоге

В американском штате Техас неизвестный захватил заложников в синагоге. Как сообщила полиция города Колливиль, правоохранительные органы проводят спецоперацию.

"Мы сейчас проводим операцию спецназа у дома № 6100 по улице Плизэнт Ран. Все жители близлежащих домов были эвакуированы. Пожалуйста, держитесь подальше", — говорится в аккаунте местной полиции в "Твиттере".

По предварительным данным, вооружённый мужчина удерживает нескольких прихожан синагоги.