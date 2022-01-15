В Техасе неизвестный захватил заложников в синагоге
По предварительным данным, вооружённый мужчина удерживает там нескольких прихожан.
Спецоперация в Техасе © Twitter / jazgar_art
В американском штате Техас неизвестный захватил заложников в синагоге. Как сообщила полиция города Колливиль, правоохранительные органы проводят спецоперацию.
"Мы сейчас проводим операцию спецназа у дома № 6100 по улице Плизэнт Ран. Все жители близлежащих домов были эвакуированы. Пожалуйста, держитесь подальше", — говорится в аккаунте местной полиции в "Твиттере".
По предварительным данным, вооружённый мужчина удерживает нескольких прихожан синагоги.
Ранее Лайф рассказывал, что в Париже поймали таксиста, державшего двух женщин в заложниках 17 часов. Всё это время со злоумышленником велись переговоры, у мужчины есть психические отклонения.
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