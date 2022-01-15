Вышел тизер сериала "Лунный рыцарь"
Главную роль сыграет Оскар Айзек, а первый трейлер стоит ожидать уже в понедельник.
Кадр из видео © Twitter / Hulu
Опубликован тизер сериала "Лунный рыцарь" (Moon Knight). Ролик появился в официальном аккаунте онлайн-кинотеатра Hulu в "Твиттере".
Tune in MONDAY for the world trailer premiere of the all-new @disneyplus original series, @marvelstudios’ #MoonKnight 🌙 during the NFL Super Wild Card matchup on @espn/@abcnetwork. pic.twitter.com/p248BIAcM7— Hulu (@hulu) January 15, 2022
Главную роль в кинокартине сыграет Оскар Айзек, известный по "Звёздным войнам" и "Дюне". Роль злодея же досталась Итану Хоуку. Продюсерами выступили Кевин Файги и Джереми Слэйтер. Подробностей о сюжете пока нет.
Первый официальный трейлер сериала планируют опубликовать уже в этот понедельник, 17 января. Премьера "Лунного рыцаря" запланирована на 2022 год в онлайн-кинотеатре Disney+.
А ранее Лайф писал, что первая часть "Крёстного отца" снова появится в российском прокате. Обновлённый фильм Фрэнсиса Форда Копполы выйдет спустя ровно 50 лет после первой премьеры криминальной саги. При этом пока не известно, в скольких кинотеатрах покажут киноленту.
Лента новостей
"Сокращается подлётное время": Посол Антонов назвал продвижение НАТО одной из главных угроз нацбезопасности РФ
сегодня в 19:24
Посол Антонов рассказал, когда Россия решит вопрос о работе с США и НАТО
сегодня в 19:18
"Перестаю понимать": Премьер Словакии раскритиковал генпрокурора за поездку в Россию
сегодня в 19:14
Комментариев: 0