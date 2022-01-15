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Вышел тизер сериала "Лунный рыцарь"

Главную роль сыграет Оскар Айзек, а первый трейлер стоит ожидать уже в понедельник.

15 января, 19:40

Кадр из видео © Twitter / Hulu

Опубликован тизер сериала "Лунный рыцарь" (Moon Knight). Ролик появился в официальном аккаунте онлайн-кинотеатра Hulu в "Твиттере".

Главную роль в кинокартине сыграет Оскар Айзек, известный по "Звёздным войнам" и "Дюне". Роль злодея же досталась Итану Хоуку. Продюсерами выступили Кевин Файги и Джереми Слэйтер. Подробностей о сюжете пока нет.

Первый официальный трейлер сериала планируют опубликовать уже в этот понедельник, 17 января. Премьера "Лунного рыцаря" запланирована на 2022 год в онлайн-кинотеатре Disney+.

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А ранее Лайф писал, что первая часть "Крёстного отца" снова появится в российском прокате. Обновлённый фильм Фрэнсиса Форда Копполы выйдет спустя ровно 50 лет после первой премьеры криминальной саги. При этом пока не известно, в скольких кинотеатрах покажут киноленту.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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