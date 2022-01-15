Вышел тизер сериала "Лунный рыцарь"

Опубликован тизер сериала "Лунный рыцарь" (Moon Knight). Ролик появился в официальном аккаунте онлайн-кинотеатра Hulu в "Твиттере".

Tune in MONDAY for the world trailer premiere of the all-new @disneyplus original series, @marvelstudios’ #MoonKnight 🌙 during the NFL Super Wild Card matchup on @espn/@abcnetwork. pic.twitter.com/p248BIAcM7 — Hulu (@hulu) January 15, 2022

Главную роль в кинокартине сыграет Оскар Айзек, известный по "Звёздным войнам" и "Дюне". Роль злодея же досталась Итану Хоуку. Продюсерами выступили Кевин Файги и Джереми Слэйтер. Подробностей о сюжете пока нет.

Первый официальный трейлер сериала планируют опубликовать уже в этот понедельник, 17 января. Премьера "Лунного рыцаря" запланирована на 2022 год в онлайн-кинотеатре Disney+.