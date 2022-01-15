Посол Антонов рассказал, когда Россия решит вопрос о работе с США и НАТО

Россия будет принимать решение о целесообразности дальнейшей работы с США и НАТО после получения письменных ответов на проекты соглашений в сфере безопасности. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы", — заявил Анатолий Антонов журналу Newsweek.