Посол Антонов рассказал, когда Россия решит вопрос о работе с США и НАТО
Дипломат отметил, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии не дали существенных результатов.
Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Денис Акишев
Россия будет принимать решение о целесообразности дальнейшей работы с США и НАТО после получения письменных ответов на проекты соглашений в сфере безопасности. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы", — заявил Анатолий Антонов журналу Newsweek.
Лайф напоминает, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой.
Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
Лента новостей
"Перестаю понимать": Премьер Словакии раскритиковал генпрокурора за поездку в Россию
сегодня в 19:14
Обезумевшая от горя Шинейд О'Коннор пришла на похороны сына в ярко-розовом спорткостюме
сегодня в 19:11
Замглавы СНБО Украины: За кибератакой на сайты министерств стоят хакеры разведки Белоруссии
сегодня в 19:01
Комментариев: 0