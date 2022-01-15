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Посол Антонов рассказал, когда Россия решит вопрос о работе с США и НАТО

Дипломат отметил, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии не дали существенных результатов.

15 января, 19:18

Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Денис Акишев

Россия будет принимать решение о целесообразности дальнейшей работы с США и НАТО после получения письменных ответов на проекты соглашений в сфере безопасности. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы", — заявил Анатолий Антонов журналу Newsweek.

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Лайф напоминает, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой.

Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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