Обезумевшая от горя Шинейд О'Коннор пришла на похороны сына в ярко-розовом спорткостюме
Такое непривычное для прощальной церемонии облачение ирландская певица объяснила волей покончившего с собой Шейна.
Фото © Facebook / Шинейд О'Коннор
Sinead O'Connor buries her 17-year-old son Shane after he took his own life https://t.co/LtnQ6dobyp— Daily Mail Online (@MailOnline) January 15, 2022
Ирландская певица Шинейд О'Коннор отдала дань уважения сыну Шейну, совершившему самоубийство, облачившись на его похороны в ярко-розовый костюм — худи и безразмерные штаны. 55-летняя ирландская певица объяснила выбор наряда пожеланиями наследника, вскоре после этого написав в "Твиттере", что мальчику прощание "понравится".
"Мы только что попрощались с нашим прекрасным ангелом Шейном. Очень красивая индуистская церемония. Шейну понравится", — пишет Шинейд О'Коннор в "Твиттере".
На церемонии, на кладбище и в крематории Ньюлендс-Кросс в Западном Дублине присутствовало 50 скорбящих, включая отца подростка Донала Ланни. Убитая горем мать также опубликовала в Сети ссылку на мантру, которую повторяла для своего сына всю неделю со дня его смерти — 8 января. Певица посвятила Шейну и песню Боба Марли, назвав подростка "голубоглазым ребёнком" и "светом жизни". До этого она призвала ребят не следовать примеру её наследника. "Мой ребёнок. Я так сильно тебя люблю", — признавалась женщина посмертно в любви своему ангелу. Известно, что у них были непростые отношения. Шейн — один из четырёх детей О'Коннор. Поминальная служба по усопшему намечена на вечер 16 января.
"Я положила ему в гроб несколько пачек сигарет на случай, если их не окажется на небесах. Ему это тоже понравится", — добавила Шинейд О'Коннор после похорон.
Как сообщал Лайф ранее, ирландская певица Шинейд О'Коннор попыталась покончить с собой после самоубийства сына. По словам исполнительницы, больница должна ей помочь на какое-то время, однако от своих мыслей "найти" ребёнка она не отказывается.
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