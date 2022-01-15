Обезумевшая от горя Шинейд О'Коннор пришла на похороны сына в ярко-розовом спорткостюме

Sinead O'Connor buries her 17-year-old son Shane after he took his own life https://t.co/LtnQ6dobyp — Daily Mail Online (@MailOnline) January 15, 2022

Ирландская певица Шинейд О'Коннор отдала дань уважения сыну Шейну, совершившему самоубийство, облачившись на его похороны в ярко-розовый костюм — худи и безразмерные штаны. 55-летняя ирландская певица объяснила выбор наряда пожеланиями наследника, вскоре после этого написав в "Твиттере", что мальчику прощание "понравится".

"Мы только что попрощались с нашим прекрасным ангелом Шейном. Очень красивая индуистская церемония. Шейну понравится", — пишет Шинейд О'Коннор в "Твиттере".

На церемонии, на кладбище и в крематории Ньюлендс-Кросс в Западном Дублине присутствовало 50 скорбящих, включая отца подростка Донала Ланни. Убитая горем мать также опубликовала в Сети ссылку на мантру, которую повторяла для своего сына всю неделю со дня его смерти — 8 января. Певица посвятила Шейну и песню Боба Марли, назвав подростка "голубоглазым ребёнком" и "светом жизни". До этого она призвала ребят не следовать примеру её наследника. "Мой ребёнок. Я так сильно тебя люблю", — признавалась женщина посмертно в любви своему ангелу. Известно, что у них были непростые отношения. Шейн — один из четырёх детей О'Коннор. Поминальная служба по усопшему намечена на вечер 16 января.

"Я положила ему в гроб несколько пачек сигарет на случай, если их не окажется на небесах. Ему это тоже понравится", — добавила Шинейд О'Коннор после похорон.