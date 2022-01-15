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Замглавы СНБО Украины: За кибератакой на сайты министерств стоят хакеры разведки Белоруссии

Демедюк уверен, что атаки стали прикрытием для более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения.

15 января, 19:01

Фото © Pixabay

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.

"Эта группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь", — передаёт его слова агентство Reuters.

Также Демедюк уверен, что произошедшие атаки являются "прикрытием для более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения".

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Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд увидела в кибератаке на сайты министерств Украины "российскую схему". По её словам, использованные методы напоминают случаи других приписываемых Москве хакерских атак.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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