Замглавы СНБО Украины: За кибератакой на сайты министерств стоят хакеры разведки Белоруссии

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.

"Эта группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь", — передаёт его слова агентство Reuters.

Также Демедюк уверен, что произошедшие атаки являются "прикрытием для более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения".