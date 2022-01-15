Британские врачи обнаружили первое природное средство от похмелья

Группа британских исследователей во главе с психиатром Эммертом Робертсом из Королевского колледжа в Лондоне попыталась выяснить, существуют ли подтверждённые наукой эффективные средства от похмелья. Их работа была опубликована в научном журнале Addiction.

По словам учёных, большинство проведённых ранее экспериментов имели весомые недостатки либо из-за слишком маленькой выборки по возрасту, либо из-за недостаточного количества испытуемых.

Как заявил Робертс, единственным гарантированным средством от похмелья на сегодняшний день является отказ от спиртного либо сокращение количества выпитого. По мнению учёного, минеральная вода тоже не способна избавить от неприятных последствий застолья и действительно поможет только при обезвоживании.

В качестве потенциальных средств специалисты выделили толфенамовую кислоту, пиритинол и экстракт гвоздики, а участниками эксперимента стали группы от 16 до 30 человек. В ходе исследования Робертс обратил внимание на экстракт гвоздики, который оказался единственной не лекарственной пищевой добавкой. Автор исследования подчеркнул, что делать однозначные выводы об эффективности ещё рано, однако изучение этого средства откладывать не стоит.