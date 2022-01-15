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Хоккеист "Локомотива" Буше признался в изнасиловании 12-летней девочки

Утверждается, что изначально спортсмену грозило наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения, однако позже статью переквалифицировали. Окончательный вердикт суд вынесет 31 января.

15 января, 18:46
<p><em style="font-style: italic;">Рид Буше</em> © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Рид Буше © ТАСС / Савостьянов Сергей

Нападающий ярославского хоккейного клуба "Локомотив" Рид Буше признался в изнасиловании 12-летней девочки. Как сообщает газета Detroit Free Press, инцидент произошёл ещё в 2011 году, на тот момент самому спортсмену было 17 лет.

По данным издания, потерпевшая была дочерью в семье, где проживал Буше, когда выступал в системе подготовки американских хоккеистов. Отмечается, что изначально игроку грозило наказание от 25 лет вплоть до пожизненного тюремного заключения, однако позже статью переквалифицировали. В декабре 2021 года Буше полностью признал вину. В итоге окончательный вердикт спортсмену вынесут 31 января.

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Сейчас Риду Буше 28 лет, американец играет за "Локомотив" с 2021 года. В прошлом сезоне он стал обладателем Кубка Гагарина, выступая за омский "Авангард".

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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