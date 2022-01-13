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Обвинённого в изнасиловании принца Эндрю лишили воинских званий и королевского патронажа

Герцогу Йоркскому придётся защищать себя по делу как частному лицу. Кроме того, он освобождён от выполнения публичных обязанностей.

13 января, 17:35
<p>Фото © Getty Images / Christopher Furlong - WPA Pool</p>

Фото © Getty Images / Christopher Furlong - WPA Pool

Сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю, обвиняемого в изнасиловании, лишили воинских званий. Об этом сообщается в официальном заявлении Букингемского дворца в "Твиттере".

"С одобрения и согласия королевы почётные воинские звания и королевские патронажи герцога Йоркского возвращены королеве. Герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо", — говорится в посте.

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Ранее Лайф писал, что обвинённый в изнасиловании сын Елизаветы II принц Эндрю может лишиться титула. Ему также придётся жить скромнее и съехать из поместья рядом с Виндзорским замком.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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