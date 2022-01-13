Обвинённого в изнасиловании принца Эндрю лишили воинских званий и королевского патронажа

Сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю, обвиняемого в изнасиловании, лишили воинских званий. Об этом сообщается в официальном заявлении Букингемского дворца в "Твиттере".

"С одобрения и согласия королевы почётные воинские звания и королевские патронажи герцога Йоркского возвращены королеве. Герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо", — говорится в посте.