Шольц сообщил о подготовке к переговорам в "нормандском формате"

Представители Германии, России, Франции и Украины в ближайшее время проведут встречу для подготовки контактов в "нормандском формате". Об этом после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы пытаемся активировать "нормандский формат". Французский президент и я много раз пытались вновь запустить переговоры. Мы рады, что переговорщики от всех четырёх сторон скоро встретятся, чтобы провести подготовительные переговоры", — заявил он.

В декабре прошлого года Шольц заявил о необходимости активизации "нормандского формата". Канцлер уточнил необходимость использования всех возможностей для деэскалации конфликта на юго-востоке Украины.