Шольц сообщил о подготовке к переговорам в "нормандском формате"
Канцлер ФРГ отметил, что вместе с Эмманюэлем Макроном уже много раз пытался вновь запустить переговоры.
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Представители Германии, России, Франции и Украины в ближайшее время проведут встречу для подготовки контактов в "нормандском формате". Об этом после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Мы пытаемся активировать "нормандский формат". Французский президент и я много раз пытались вновь запустить переговоры. Мы рады, что переговорщики от всех четырёх сторон скоро встретятся, чтобы провести подготовительные переговоры", — заявил он.
В декабре прошлого года Шольц заявил о необходимости активизации "нормандского формата". Канцлер уточнил необходимость использования всех возможностей для деэскалации конфликта на юго-востоке Украины.
"Нормандский формат" существует с июня 2014 года, когда по случаю 70-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. После этого состоялось пять встреч на высшем уровне, последняя прошла 9 декабря 2019 года в Париже.
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