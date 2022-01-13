Постпред США при ОБСЕ Карпентер озвучил два основных пути в контактах с Россией
В то же время он отметил, что Вашингтон якобы предпочитает вести общение с Москвой с помощью деэскалации и дипломатии, нежели посредством ввода санкций.
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Американский постпред при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер заявил, что США предпочитают идти по пути деэскалации и дипломатии нежели введения санкций в отношении России. При этом он отметил, что в случае обострения конфликта на Украине Москва заплатит высокую цену.
"Президент [Джо] Байден сказал, что США вместе с нашими партнёрами готовы сделать так, что цена для России будет высокой. Но в то же время это не путь, которым мы предпочитаем идти, мы предпочитаем путь деэскалации и дипломатии", — сказал Карпентер в ходе брифинга.
Ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной. В Кремле уже заявили, что санкции США против президента России стали бы запредельным шагом, который можно сравнить с разрывом отношений. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что звучащие в Капитолии призывы ввести санкции против руководства России провокационны и бесперспективны. За требованиями законодателей "побольнее наказать" РФ кроется попытка воздействовать на Москву на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности, объяснил дипломат.
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