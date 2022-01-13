Постпред США при ОБСЕ Карпентер озвучил два основных пути в контактах с Россией

Американский постпред при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер заявил, что США предпочитают идти по пути деэскалации и дипломатии нежели введения санкций в отношении России. При этом он отметил, что в случае обострения конфликта на Украине Москва заплатит высокую цену.

"Президент [Джо] Байден сказал, что США вместе с нашими партнёрами готовы сделать так, что цена для России будет высокой. Но в то же время это не путь, которым мы предпочитаем идти, мы предпочитаем путь деэскалации и дипломатии", — сказал Карпентер в ходе брифинга.