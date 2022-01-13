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Песков: Введение санкций США против Путина стало бы запредельной мерой

На вопрос о готовности зеркальных мер в отношении президента Байдена представитель Кремля уточнил, что Москва всегда готова и будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам страны.

13 января, 10:21
<p>Президент РФ Владимир Путин © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67123/photos/67005" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин © Kremlin.ru

Санкции США против президента России Владимира Путина стали бы запредельным шагом, который можно сравнить с разрывом отношений. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"Введение санкций против главы государства и против главы России, ещё раз повторяю, это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений", — сказал он.

Представитель Кремля на вопрос о том, готова ли Москва к зеркальным мерам в отношении американского президента Джо Байдена в случае введения рестрикций, заметил, что Москва всегда готова и будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам страны.

Песков предупредил, что введение новых санкций США чревато разрывом отношений

Песков предупредил, что введение новых санкций США чревато разрывом отношений

Напомним, ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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