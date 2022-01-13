Песков: Введение санкций США против Путина стало бы запредельной мерой

Санкции США против президента России Владимира Путина стали бы запредельным шагом, который можно сравнить с разрывом отношений. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"Введение санкций против главы государства и против главы России, ещё раз повторяю, это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений", — сказал он.

Представитель Кремля на вопрос о том, готова ли Москва к зеркальным мерам в отношении американского президента Джо Байдена в случае введения рестрикций, заметил, что Москва всегда готова и будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам страны.