Песков: Введение санкций США против Путина стало бы запредельной мерой
На вопрос о готовности зеркальных мер в отношении президента Байдена представитель Кремля уточнил, что Москва всегда готова и будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам страны.
Президент РФ Владимир Путин © Kremlin.ru
Санкции США против президента России Владимира Путина стали бы запредельным шагом, который можно сравнить с разрывом отношений. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
"Введение санкций против главы государства и против главы России, ещё раз повторяю, это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений", — сказал он.
Представитель Кремля на вопрос о том, готова ли Москва к зеркальным мерам в отношении американского президента Джо Байдена в случае введения рестрикций, заметил, что Москва всегда готова и будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам страны.
Напомним, ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной.
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