Теннисистка Касаткина вышла в полуфинал турнира в Сиднее, обыграв третью ракетку мира

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в австралийском Сиднее победила третью ракетку мира — испанку Гарбинье Мугурусу — со счётом 6:4, 6:4. Призовой фонд соревнований превышает 700 тысяч долларов США.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За это время россиянка исполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, отдав сопернице две свои подачи.

Следующей соперницей Касаткиной будет победительница матча между испанкой Паулой Бадосой и олимпийской чемпионкой из Швейцарии Белиндой Бенчич. Полуфинальный матч состоится в пятницу, 14 января.