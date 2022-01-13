Теннисистка Касаткина вышла в полуфинал турнира в Сиднее, обыграв третью ракетку мира
Её следующей соперницей будет или испанка Паула Бадоса, или Белинда Бенчич из Швейцарии.
Фото © ТАСС / Rob Prange / AFP7 via ZUMA Press
Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в австралийском Сиднее победила третью ракетку мира — испанку Гарбинье Мугурусу — со счётом 6:4, 6:4. Призовой фонд соревнований превышает 700 тысяч долларов США.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За это время россиянка исполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, отдав сопернице две свои подачи.
Следующей соперницей Касаткиной будет победительница матча между испанкой Паулой Бадосой и олимпийской чемпионкой из Швейцарии Белиндой Бенчич. Полуфинальный матч состоится в пятницу, 14 января.
На следующей неделе Касаткина, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, выступит на первом в нынешнем сезоне турнире Большого шлема — Australian Open. В первом круге она сыграет с теннисисткой из квалификации.
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