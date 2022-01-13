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Швейцарский барьер: Медведев сыграет с Лааксоненом в первом круге Australian Open

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.

13 января, 08:38
<p>Даниил Медведев. Фото © Australian Open</p>

Даниил Медведев. Фото © Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге Australian Open сыграет с представителем Швейцарии Генри Лааксоненом. Жеребьёвка турнира прошла в четверг в Мельбурне.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович начнёт защиту титула с матча против своего соотечественника Миомира Кецмановича. Россиянин Аслан Карацев сыграет с испанцем Хауме Муньяром, Карен Хачанов — с Денисом Кудлой из США.

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Сильнейшая теннисистка России Анастасия Павлюченкова в первом круге Australian Open встретится с венгеркой Анной Бондар. Дарья Касаткина и Людмила Самсонова сыграют с теннисистками из квалификации. Соперницами Вероники Кудерметовой, Екатерины Александровой и Анастасии Потаповой будут американки Клер Лю и Бернарда Пера, а также Камила Джорджи из Италии соответственно.

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января. Призовой фонд соревнований составит 54,2 миллиона долларов США.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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