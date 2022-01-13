Токаев выразил признательность Путину за помощь и поддержку России в рамках ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за помощь и поддержку России в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонных переговоров глав государств.

"Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации — стратегическому партнёру и союзнику по ОДКБ. Обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран – членов ОДКБ с территории Республики Казахстан", — говорится в релизе.