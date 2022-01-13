Токаев выразил признательность Путину за помощь и поддержку России в рамках ОДКБ
Президент Казахстана также рассказал российскому лидеру о мерах по окончательному восстановлению порядка в республике.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за помощь и поддержку России в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонных переговоров глав государств.
"Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации — стратегическому партнёру и союзнику по ОДКБ. Обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран – членов ОДКБ с территории Республики Казахстан", — говорится в релизе.
Отмечается, что президент Казахстана также рассказал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учётом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
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