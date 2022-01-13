Песков: Россия не бросит Белоруссию в условиях западных санкций

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов, планируется ли между лидерами России и Белоруссии обсуждение темы транзита белорусских удобрений, однако заверил, что Москва не бросит Минск в условиях западных санкций.

"Белоруссия — наш партнёр, и мы её не бросаем и не бросим", — заверил представитель Кремля.

При этом он не стал рассуждать о том, готова ли Россия перенаправить через свою территорию поставки белорусских калийных удобрений после отказа Литвы.

"Я оставляю без ответа ваш вопрос, [так как это] чувствительная субстанция", — сказал Песков.