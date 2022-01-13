Песков: Роль ОДКБ в ситуации с Казахстаном нельзя недооценивать
По словам представителя Кремля, миротворческий контингент оказал помощь руководству республики в купировании кризиса.
Российские миротворцы, охраняющие Алматинскую ТЭЦ-3. Казахстан. Алма-Ата. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Роль миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности при урегулировании ситуации в Казахстане нельзя недооценивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что контингент ОДКБ, безусловно, оказал пассивную помощь руководству Казахстана в купировании того кризиса, который возник... Конечно, здесь недооценивать роль ОДКБ было бы неверно", — сказал Песков.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
Комментариев: 0