Песков: Роль ОДКБ в ситуации с Казахстаном нельзя недооценивать

Роль миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности при урегулировании ситуации в Казахстане нельзя недооценивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что контингент ОДКБ, безусловно, оказал пассивную помощь руководству Казахстана в купировании того кризиса, который возник... Конечно, здесь недооценивать роль ОДКБ было бы неверно", — сказал Песков.