Песков назвал абсурдом увязывание "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе
Представитель Кремля отметил, что это ещё одно напоминание о попытках давления на Россию и недобросовестной экономической конкуренции.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что увязывание экономического проекта "Северный поток – 2" с вопросами безопасности в Европе является абсурдом. Об этом он заявил журналистам, комментируя соответствующие призывы США к введению антироссийских санкций.
"Северный поток – 2" — это вообще коммерческий проект, и увязывание этого потока с вопросами безопасности в Европе — это абсурд. Это как раз лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим, — попытки давления на Россию, попытки недобросовестной экономической конкуренции и так далее и тому подобное", — сказал представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что Сенат США 13 января проголосует по проекту о санкциях против "Северного потока – 2". Для принятия инициативы потребуется 60 голосов, то есть поддержка не менее десяти демократов – однопартийцев Байдена, чья администрация агитирует против предложения.
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