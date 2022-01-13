Песков назвал абсурдом увязывание "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что увязывание экономического проекта "Северный поток – 2" с вопросами безопасности в Европе является абсурдом. Об этом он заявил журналистам, комментируя соответствующие призывы США к введению антироссийских санкций.

"Северный поток – 2" — это вообще коммерческий проект, и увязывание этого потока с вопросами безопасности в Европе — это абсурд. Это как раз лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим, — попытки давления на Россию, попытки недобросовестной экономической конкуренции и так далее и тому подобное", — сказал представитель Кремля.