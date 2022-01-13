Песков: В Кремле не сомневались, что Казахстан преодолеет трудности
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что республике предстоит "определённый процесс реабилитации". Он также подчеркнул, что ОДКБ выполнила свою роль.
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В Кремле не сомневались, что Казахстан справится с трудностями, возникшими в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Казахстан, слава богу, а мы говорили, что мы были уверены, что так и произойдёт, справился с этими [возникшими в январе] трудностями, предстоит определённый процесс реабилитации", — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выполнила свою "весьма и весьма эффективную роль" по просьбе руководства республики.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
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