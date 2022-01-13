Песков: В Кремле не сомневались, что Казахстан преодолеет трудности

В Кремле не сомневались, что Казахстан справится с трудностями, возникшими в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Казахстан, слава богу, а мы говорили, что мы были уверены, что так и произойдёт, справился с этими [возникшими в январе] трудностями, предстоит определённый процесс реабилитации", — сказал представитель Кремля.