ОДКБ: Вывод миротворцев из Казахстана завершится в течение 10 дней

Вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнётся 13 января и завершится в течение 10 дней, сообщил ТАСС пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. По его словам, президент республики Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, поблагодарил за помощь и объявил о завершении миротворческой операции.

"Станислав Зась проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и начале вывода коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории страны. Вывод войск начнётся 13 января и завершится в течение 10 дней", — отметил Зайнетдинов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру. Пользу от работы миротворцев могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией в республике или у кого нет интернета, считают в МИД.