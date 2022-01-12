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ОДКБ: Вывод миротворцев из Казахстана завершится в течение 10 дней

Генсек организации доложил Токаеву о начале операции по возвращению военных в места постоянной дислокации.

12 января, 15:58
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнётся 13 января и завершится в течение 10 дней, сообщил ТАСС пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. По его словам, президент республики Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, поблагодарил за помощь и объявил о завершении миротворческой операции.

"Станислав Зась проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и начале вывода коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории страны. Вывод войск начнётся 13 января и завершится в течение 10 дней", — отметил Зайнетдинов.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру. Пользу от работы миротворцев могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией в республике или у кого нет интернета, считают в МИД.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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