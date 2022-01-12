Шерман: "Северный поток – 2" подрывает безопасность стран Евро-Атлантики
Представитель Госдепа считает, что газопровод — это "российский геополитический проект".
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Заместитель госсекретаря США Венди Шерман считает, что газопровод "Северный поток – 2" угрожает энергетической и национальной безопасности некоторых стран Евро-Атлантики. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам прошедшего в Брюсселе заседания Совета Россия – НАТО (СРН).
"Это российский геополитический проект, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части Евро-Атлантического сообщества", — сказала она.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. При этом против проекта выступают Украина и ряд стран Запада. Ранее посол Незалежной в Германии Андрей Мельник призвал ФРГ окончательно отказаться от газопровода. По его словам, "США и Европе нужно принять жёсткие превентивные меры против России, а не ждать эскалации". При этом в Вашингтоне признали, что блокировка запуска "Северного потока – 2" не нанесёт ущерба России.
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