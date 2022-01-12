Шерман: "Северный поток – 2" подрывает безопасность стран Евро-Атлантики

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман считает, что газопровод "Северный поток – 2" угрожает энергетической и национальной безопасности некоторых стран Евро-Атлантики. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам прошедшего в Брюсселе заседания Совета Россия – НАТО (СРН).