В Астрахани у двух детей выявили "омикрон"

Штамм коронавируса "омикрон" подтверждён у двух детей из Астрахани, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. Состояние маленьких пациентов удовлетворительное. Отмечается, что дети не контактировали ни с кем, кто недавно вернулся из-за рубежа, а также сами не покидали Россию.

"У двух детей 2 и 13 лет, заболевших коронавирусом, подтвердился штамм "омикрон". Это первые выявленные случаи заболевания этим штаммом в регионе", — пояснили в министерстве.