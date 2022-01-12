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В Астрахани у двух детей выявили "омикрон"

Это первые выявленные случаи заболевания этим штаммом в регионе.

12 января, 15:37

Фото © Pixabay

Штамм коронавируса "омикрон" подтверждён у двух детей из Астрахани, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. Состояние маленьких пациентов удовлетворительное. Отмечается, что дети не контактировали ни с кем, кто недавно вернулся из-за рубежа, а также сами не покидали Россию.

"У двух детей 2 и 13 лет, заболевших коронавирусом, подтвердился штамм "омикрон". Это первые выявленные случаи заболевания этим штаммом в регионе", — пояснили в министерстве.

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Ранее Лайф писал, что в Ростове-на-Дону "омикроном" заразились шестимесячный ребёнок и его мать. Это первые незавозные случаи на территории области. Также двое детей переболели этой мутацией в Иркутской области. У них было лёгкое течение болезни.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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