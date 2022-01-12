Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 января 2022, 18:15

Депутат Госдумы Хубезов исключил введение жёсткого локдауна в России из-за "омикрона"

Однако возможны определённые ограничительные меры при условии превышения порога в 40 тысяч новых случаев заболевания в день.

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что полный локдаун из-за распространения омикрон-штамма коронавируса в России вводить не станут.

"В определённой степени можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет, но те или иные ограничительные мероприятия, конечно, возможны. Но опять-таки, я говорю, что сама по себе пандемия, с "омикроном" связанная, быстро нарастает, но она, как показывает зарубежный опыт, всё-таки так же быстро и сходит на нет", — поделился мнением Хубезов в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил, что во время предыдущей волны пандемии число заболевших в сутки превышало 41 тысячу человек. По его словам, сегодня сложно судить о том, насколько опасным окажется штамм "омикрон" и какие меры для ограничения его распространения понадобятся, так как никто не знает на самом деле, как всё будет происходить. Но введения дополнительных ограничительных мер нельзя исключать, если, например, будет в разы больше количество заболевших, подчеркнул депутат.

Путин призвал наращивать темпы вакцинации из-за угрозы "омикрона"
Путин призвал наращивать темпы вакцинации из-за угрозы "омикрона"

Ранее в ходе заседания с членами правительства президент России Владимир Путин предупредил, что у страны есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в РФ может достигнуть 100 тысяч в день.

BannerImage

Фото © Shutterstock

Виктория Чудакова
  • Новости
  • Локдаун
  • Госдума
  • Дмитрий Хубезов
  • Коронавирус
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar