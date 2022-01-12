Депутат Госдумы Хубезов исключил введение жёсткого локдауна в России из-за "омикрона"
Однако возможны определённые ограничительные меры при условии превышения порога в 40 тысяч новых случаев заболевания в день.
Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что полный локдаун из-за распространения омикрон-штамма коронавируса в России вводить не станут.
"В определённой степени можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет, но те или иные ограничительные мероприятия, конечно, возможны. Но опять-таки, я говорю, что сама по себе пандемия, с "омикроном" связанная, быстро нарастает, но она, как показывает зарубежный опыт, всё-таки так же быстро и сходит на нет", — поделился мнением Хубезов в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что во время предыдущей волны пандемии число заболевших в сутки превышало 41 тысячу человек. По его словам, сегодня сложно судить о том, насколько опасным окажется штамм "омикрон" и какие меры для ограничения его распространения понадобятся, так как никто не знает на самом деле, как всё будет происходить. Но введения дополнительных ограничительных мер нельзя исключать, если, например, будет в разы больше количество заболевших, подчеркнул депутат.
Ранее в ходе заседания с членами правительства президент России Владимир Путин предупредил, что у страны есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в РФ может достигнуть 100 тысяч в день.
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