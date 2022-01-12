Депутат Госдумы Хубезов исключил введение жёсткого локдауна в России из-за "омикрона"

Однако возможны определённые ограничительные меры при условии превышения порога в 40 тысяч новых случаев заболевания в день.

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что полный локдаун из-за распространения омикрон-штамма коронавируса в России вводить не станут.

"В определённой степени можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет, но те или иные ограничительные мероприятия, конечно, возможны. Но опять-таки, я говорю, что сама по себе пандемия, с "омикроном" связанная, быстро нарастает, но она, как показывает зарубежный опыт, всё-таки так же быстро и сходит на нет", — поделился мнением Хубезов в эфире телеканала "Россия 24".