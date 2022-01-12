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Учёные испытали назальную вакцину от ковида на основе куриных яиц

Исследователи решили исправить ситуацию с низким уровнем коллективного иммунитета — и вот назальный препарат из потенциальных цыплят готов.

12 января, 14:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вакцину от коронавирусной инфекции можно изготавливать на основе куриных яиц, свидетельствуют результаты исследований учёных из США и Австралии, опубликованные на сервере препринтов medRxiv.org.

На фоне того, что коллективного иммунитета можно достичь при вакцинации 70–80% населения мира, а сейчас показатели ниже 60% и некоторые не особенно-то торопятся сделать прививку, у специалистов возникла идея разработать новую эффективную вакцину, которую люди не боялись бы делать. Они изучили препарат, в состав которого вошёл иммуноглобулин IgY, полученный из куриных яиц, и изготовили назальную вакцину от ковида.

По словам учёных, в связи со страхом людей перед вакцинами, нехваткой основных компонентов, необходимых для разработки препаратов, сложных условий их хранения и транспортировки перед ними стояла задача разработать эффективные, безопасные и простые в производстве способы защиты от коронавируса, поскольку все эти факторы влияют на низкие показатели массовой вакцинации. Исследователи вводили курам-несушкам рецептор-связывающий домен (RBD) спайкового белка коронавируса. Антитела в яйцах сформировались за две-три недели. И вот новая вакцина от ковида из куриных яиц готова. Клинические исследования показали безопасность и хорошую переносимость препарата людьми, подчеркнули учёные. А одним из преимуществ антител IgY куриного происхождения специалисты назвали снижение риска тяжёлых иммунных реакций.

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Учёные рассчитывают, что разработанная ими интраназальная вакцина окажется эффективной в отношении всех вариантов CoViD-19. Они подчеркнули, что компонент можно вводить людям с ослабленным иммунитетом и ревматоидным фактором, пожилым и детям. В то же время специалисты отмечают, что её нельзя будет предлагать пациентам, имеющим аллергию на яичные желтки.

А ранее финские учёные создали защищающую от заражения ковидом молекулу. Однако она призвана дополнить эффект от вакцины, а не составить ей конкуренцию.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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