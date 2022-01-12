НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В зубной пасте нашли вещество, из-за которого её ни в коем случае нельзя глотать

Речь идёт о триклозане, входящем в состав множества средств по уходу за полостью рта.

12 января, 12:02
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Зубные пасты могут стать причиной колита и других воспалений в кишечнике. Это происходит из-за того, что содержащееся в нём вещество триклозан взаимодействует с бактериями микрофлоры пищеварительного тракта. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications.

"Регулирующим органам следует повторно оценить безопасность продуктов на базе триклозана с учётом раскрытого нами механизма повреждения кишечной ткани", призывают учёные.

Триклозан относится к категории антибиотиков, но долгое время признавался абсолютно безопасным для здоровья. Однако всё чаще исследователи говорят о том, что это вещество может вызывать аллергию и гормональные сбои. Некоторые страны даже ограничили применение триклозана. По словам исследователей, установленная связь между составом зубной пасты и болезнями кишечника может объяснить растущее в мире число людей с диагнозом "колит".

Учёные выяснили, что привлекательные люди реже подвергаются травле в Интернете

Учёные выяснили, что привлекательные люди реже подвергаются травле в Интернете

Ранее Лайф писал, что учёные из США провели исследование и пришли к выводу, что регулярное потребление оливкового масла снижает риск смертности от рака, сердечно-сосудистых, респираторных и нейродегенеративных заболеваний.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1