В зубной пасте нашли вещество, из-за которого её ни в коем случае нельзя глотать

Зубные пасты могут стать причиной колита и других воспалений в кишечнике. Это происходит из-за того, что содержащееся в нём вещество триклозан взаимодействует с бактериями микрофлоры пищеварительного тракта. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications.

"Регулирующим органам следует повторно оценить безопасность продуктов на базе триклозана с учётом раскрытого нами механизма повреждения кишечной ткани", — призывают учёные.

Триклозан относится к категории антибиотиков, но долгое время признавался абсолютно безопасным для здоровья. Однако всё чаще исследователи говорят о том, что это вещество может вызывать аллергию и гормональные сбои. Некоторые страны даже ограничили применение триклозана. По словам исследователей, установленная связь между составом зубной пасты и болезнями кишечника может объяснить растущее в мире число людей с диагнозом "колит".