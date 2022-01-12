Глава Россотрудничества Примаков отказался работать с министром информации Казахстана

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым. В своём телеграм-канале Примаков рассказал, что изучил биографию Умарова и обратил внимание на ряд высказываний министра, в которых он нелестно отзывался о русских.

"Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им Министерством информации в нынешней конфигурации", — подчеркнул Примаков.

По его мнению, назначение Умарова на пост министра стало для президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "тяжелейшим сознательным компромиссом", учитывая те события, которые недавно прогремели в стране. Он также призвал Умарова отказаться от "нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане".

В свою очередь сам Аскар Умаров заявил, что всегда старался вести плодотворную работу с российскими партнёрами и в целом привержен принципам толерантности, дружбе народов и единству братских отношений с соседними странами.

"Планируем создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом. Готов вместе работать для общей пользы", — добавил министр.