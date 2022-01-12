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Глава Россотрудничества Примаков отказался работать с министром информации Казахстана

В свою очередь сам казахский политик заявил, что привержен толерантности и единству братских отношений народов.

12 января, 11:51
<p>Глава Россотрудничества Евгений Примаков. © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Глава Россотрудничества Евгений Примаков. © ТАСС / Шарифулин Валерий

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым. В своём телеграм-канале Примаков рассказал, что изучил биографию Умарова и обратил внимание на ряд высказываний министра, в которых он нелестно отзывался о русских.

"Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им Министерством информации в нынешней конфигурации", — подчеркнул Примаков.

По его мнению, назначение Умарова на пост министра стало для президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "тяжелейшим сознательным компромиссом", учитывая те события, которые недавно прогремели в стране. Он также призвал Умарова отказаться от "нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане".

В свою очередь сам Аскар Умаров заявил, что всегда старался вести плодотворную работу с российскими партнёрами и в целом привержен принципам толерантности, дружбе народов и единству братских отношений с соседними странами.

"Планируем создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом. Готов вместе работать для общей пользы", — добавил министр.

Напомним, что на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку. 11 января президент Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства страны.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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