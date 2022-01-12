Токаев уточнил дату вывода первых миротворцев ОДКБ из Казахстана

Первые миротворцы ОДКБ, переброшенные в Казахстан в связи с масштабными протестами, покинут страну уже 13 января. Дату начала вывода миссии уточнил глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба в Алма-Ате.

"Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней", — передаёт пресс-служба слова президента.

Он отметил, что контингент ОДКБ сыграл огромную роль в стабилизации ситуации и оказал большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Токаев подчеркнул, что миссия ОДКБ в Казахстане прошла очень успешно.