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Токаев уточнил дату вывода первых миротворцев ОДКБ из Казахстана

По его мнению, присутствие военных имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов.

12 января, 11:32
<p>Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © <a href="https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-na-vneocherednoy-sessii-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb-100247" target="_blank" rel="noopener noreferrer">akorda.kz</a></p>

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © akorda.kz

Первые миротворцы ОДКБ, переброшенные в Казахстан в связи с масштабными протестами, покинут страну уже 13 января. Дату начала вывода миссии уточнил глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба в Алма-Ате.

"Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней", — передаёт пресс-служба слова президента.

Он отметил, что контингент ОДКБ сыграл огромную роль в стабилизации ситуации и оказал большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Токаев подчеркнул, что миссия ОДКБ в Казахстане прошла очень успешно.

Минобороны: В переброске сил ОДКБ в Казахстан было задействовано более 70 самолётов

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру. Пользу от работы миротворцев могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией в республике или у кого нет интернета, считают в МИД.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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