Умерла мать Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым
Пожилая женщина жила в селе Кузьминском в Рязанской области.
Мария Захарова и Михаил Ефремов. © "Собеседник.ru" / Павел Зубов, LIFE / Павел Баранов
Скончалась мать Сергея Захарова — водителя, который погиб в резонансном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова летом 2020 года. Об этом Лайфу сообщил адвокат потерпевшей стороны по делу об аварии Александр Добровинский.
"Сегодня мне сообщили прискорбную новость: умерла мама Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. Хочу выразить искренние соболезнования семье Захаровых, и, если нужна будет помощь, я буду рад помочь", — сказал Добровинский.
Мария Захарова жила в селе Кузьминском в Рязанской области. Там же после ДТП был похоронен её сын.
Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров, который через несколько часов умер на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.
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