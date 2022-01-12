Умерла мать Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым

Скончалась мать Сергея Захарова — водителя, который погиб в резонансном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова летом 2020 года. Об этом Лайфу сообщил адвокат потерпевшей стороны по делу об аварии Александр Добровинский.

"Сегодня мне сообщили прискорбную новость: умерла мама Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. Хочу выразить искренние соболезнования семье Захаровых, и, если нужна будет помощь, я буду рад помочь", — сказал Добровинский.