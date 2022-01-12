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Умерла мать Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым

Пожилая женщина жила в селе Кузьминском в Рязанской области.

12 января, 11:20
<p>Мария Захарова и Михаил Ефремов. © "<a href="https://sobesednik.ru/obshchestvo/20200920-ya-prostila-efremova-pervoe-in" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Собеседник.ru</a>" / Павел Зубов, LIFE / Павел Баранов</p>

Мария Захарова и Михаил Ефремов. © "Собеседник.ru" / Павел Зубов, LIFE / Павел Баранов

Скончалась мать Сергея Захарова — водителя, который погиб в резонансном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова летом 2020 года. Об этом Лайфу сообщил адвокат потерпевшей стороны по делу об аварии Александр Добровинский.

"Сегодня мне сообщили прискорбную новость: умерла мама Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. Хочу выразить искренние соболезнования семье Захаровых, и, если нужна будет помощь, я буду рад помочь", — сказал Добровинский.

Мария Захарова жила в селе Кузьминском в Рязанской области. Там же после ДТП был похоронен её сын.

Мать погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что простила артиста

Мать погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что простила артиста

Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров, который через несколько часов умер на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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