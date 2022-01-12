Песков оценил планы США оставить россиян без своей техники: Посудомойки не самое святое

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал список возможных новых санкций США, который опубликовала газета The New York Times. Согласно ему, работающим с Россией предприятиям будет запрещено продавать и производить для нас холодильники, стиральные машины, посудомойки, компьютеры, содержащие американскую электронику и дизайн.

"Послушайте, слава богу всё-таки посудомойки в нашем обществе к категории самого святого не относятся, хотя это и очень важно. Как мантру, наши американские оппоненты продолжают сыпать угрозы о предстоящих санкциях", — сказал представитель Кремля в беседе с изданием kp.ru.

Он отметил, что осуществляются информационные вбросы в разные СМИ, однако подобная артподготовка вряд ли способна каким-то образом оказать влияние на российскую делегацию на переговорах по безопасности с НАТО. По его словам, Москва ничего страшного в этом не видит.