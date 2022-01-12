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Песков оценил планы США оставить россиян без своей техники: Посудомойки не самое святое

По его словам, подобная артподготовка вряд ли способна каким-то образом оказать влияние на российскую делегацию на переговорах по безопасности с НАТО.

12 января, 11:28
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / EPA / SHAMIL ZHUMATOV / POOL</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / EPA / SHAMIL ZHUMATOV / POOL

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал список возможных новых санкций США, который опубликовала газета The New York Times. Согласно ему, работающим с Россией предприятиям будет запрещено продавать и производить для нас холодильники, стиральные машины, посудомойки, компьютеры, содержащие американскую электронику и дизайн.

"Послушайте, слава богу всё-таки посудомойки в нашем обществе к категории самого святого не относятся, хотя это и очень важно. Как мантру, наши американские оппоненты продолжают сыпать угрозы о предстоящих санкциях", — сказал представитель Кремля в беседе с изданием kp.ru.

Песков назвал вбросом публикацию NYT о планах США запретить ввоз смартфонов и ноутбуков в Россию

Песков назвал вбросом публикацию NYT о планах США запретить ввоз смартфонов и ноутбуков в Россию

Он отметил, что осуществляются информационные вбросы в разные СМИ, однако подобная артподготовка вряд ли способна каким-то образом оказать влияние на российскую делегацию на переговорах по безопасности с НАТО. По его словам, Москва ничего страшного в этом не видит.

Напомним, что ранее The New York Times написала о разработке нового пакета санкций против России в случае "вторжения" на Украину. Издание утверждало, что Вашингтон рассматривает вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, сделанной с применением американских технологий или ПО.

CNN: Введение новых антироссийских санкций чревато для экономики США

CNN: Введение новых антироссийских санкций чревато для экономики США

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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