Проценко лично следит за состоянием попавшего в Коммунарку Леонида Куравлёва

Актёр Леонид Куравлёв, который попал в реанимацию с пневмонией, находится под личным контролем главного врача ковидной больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Об этом рассказала в беседе с Лайфом директор Гильдии актёров Валерия Гущина.