Проценко лично следит за состоянием попавшего в Коммунарку Леонида Куравлёва
Сначала у актёра было подозрение на ковид, однако сейчас врачи подтверждают только воспаление лёгких.
Леонид Куравлёв и Денис Проценко. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, Михаил Терещенко
Актёр Леонид Куравлёв, который попал в реанимацию с пневмонией, находится под личным контролем главного врача ковидной больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Об этом рассказала в беседе с Лайфом директор Гильдии актёров Валерия Гущина.
"Насколько мы осведомлены через родственников, состояние стабильное и ковид не подтверждается. Подтверждается только воспаление лёгких. Он находится под личным контролем Проценко", — отметила она.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Леонид Куравлёв в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию с ковидом. Однако позже сын актёра сообщил, что тесты отца на коронавирус показали отрицательный результат. По его словам, актёр был госпитализирован с пневмонией. Это случилось ещё 5 января.
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