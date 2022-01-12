Песков — о переговорах с США и НАТО: Россия не хочет сыпать угрозами и ультиматумами

Россия не хочет "сыпать угрозами, ультиматумами" и как-либо оценивать переговоры с НАТО и США до их завершения, как это делают американские официальные лица, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не хотели бы, как американские официальные лица, сейчас сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, кто какую заплатит. Если вести переговоры — мы ведём их культурно, мы открыты к этому диалогу, наши дипломаты сохранили дипломатические традиции, несмотря на жёсткую ситуацию", — отметил представитель Кремля.