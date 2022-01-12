Песков — о переговорах с США и НАТО: Россия не хочет сыпать угрозами и ультиматумами
Он подчеркнул, что Москва намерена сначала завершить переговоры, а уже потом давать им оценку и строить прогнозы.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Россия не хочет "сыпать угрозами, ультиматумами" и как-либо оценивать переговоры с НАТО и США до их завершения, как это делают американские официальные лица, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не хотели бы, как американские официальные лица, сейчас сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, кто какую заплатит. Если вести переговоры — мы ведём их культурно, мы открыты к этому диалогу, наши дипломаты сохранили дипломатические традиции, несмотря на жёсткую ситуацию", — отметил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Россия намерена сначала завершить переговоры, а уже потом давать им оценку и строить прогнозы.
Напомним, что сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждают гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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