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Песков — о переговорах с США и НАТО: Россия не хочет сыпать угрозами и ультиматумами

Он подчеркнул, что Москва намерена сначала завершить переговоры, а уже потом давать им оценку и строить прогнозы.

12 января, 11:10

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Россия не хочет "сыпать угрозами, ультиматумами" и как-либо оценивать переговоры с НАТО и США до их завершения, как это делают американские официальные лица, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не хотели бы, как американские официальные лица, сейчас сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, кто какую заплатит. Если вести переговоры — мы ведём их культурно, мы открыты к этому диалогу, наши дипломаты сохранили дипломатические традиции, несмотря на жёсткую ситуацию", — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия намерена сначала завершить переговоры, а уже потом давать им оценку и строить прогнозы.

Песков заметил живость агрессивных заявлений США вокруг переговоров с Россией

Песков заметил живость агрессивных заявлений США вокруг переговоров с Россией

Напомним, что сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждают гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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